В РК снижается занятость населения

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В мае в РК численность занятого населения составила 26 млн 930 тыс. человек. Это на 392 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в докладе Национального статистического управления от 10 июня. Спад отмечается на протяжении последних трёх месяцев. В марте количество занятого населения сократилось на 195 тыс человек по сравнению с мартом прошлого года, а в апреле – на 476 тыс человек. Спад фиксируется три месяца подряд впервые после начала 2010 года, когда в результате всемирного финансового кризиса было отмечено падение занятости на протяжении четырёх месяцев. В докладе отмечается, что больше всего количество занятого населения сократилось в сферах услуг, подразумевающих прямой контакт с клиентами. Тем не менее, благодаря переходу на режим повседневного карантина в начале мая снижение занятости сократилось по сравнению с апрелем в таких сферах, как образование, общепит, гостиничный бизнес.

Что касается возрастного среза, то снижение занятости затронуло все возрастные группы за исключением людей старше 60 лет. Больше всего занятость сократилась среди людей в возрасте от 40 до 49 лет – 187 тыс человек. Далее следует возрастная группа от 30 до 39 лет (183 тыс человек), от 50 до 59 лет (140 тыс человек) и от 20 до 29 лет (134 тыс человек). Среди людей в возрасте от 60 лет занятость, наоборот, повысилась на 302 тыс человек. Число безработных выросло на 133 тыс, достигнув 1 млн 278 тыс человек. В целом уровень безработицы вырос на 0,5%, составив 4,5%. Это самый высокий показатель за май с 1999 года. Уровень трудоустройства среди населения в возрасте от 15 до 64 лет упал на 1,3%, составив 65,8%. Количество экономически активного населения составило 28 млн 209 тыс. человек, что на 259 тыс. человек меньше по сравнению с маем прошлого года. По словам министра планирования и финансов РК Хон Нам Ги, пессимистичные показатели занятости населения обусловлены сокращением экспорта в партнёрские страны, страдающие от пандемии, и последовавшим сокращением найма сотрудников в сфере производства. В связи с этим правительство РК готовит ряд дополнительных мер и способов финансовой поддержки нетрудоустроенного населения, а также подготовило проект третьего дополнительного бюджета.