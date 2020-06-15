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Танцовщицы (2) 나중에 얘기하자

#Говорим как герои сериалов l 2020-06-14

Говорим как герои сериалов

Диалог недели

이태선 (Ли Тхэ Сон)： 오늘 못 오는 거 맞지?

Ты же сегодня не придешь?

미안해. 괜히 신경 쓰이게 해서. 엄마 화 많이 나셨어?

Прости, что заставляю волноваться.

Мама сильно разозлилась?

김시은 (Ким Си Ын)：화나든지 말든지.. 

Пусть злиться...

오빠야 있다 아이가, 내 방금 애들이랑 얘기하다가…

Знаешь, я только что с ребятами разговаривала и...

이태선 (Ли Тхэ Сон)：시은아, 나 촬영 가봐야 돼서. 나중에 얘기하자.

Си Ын, у меня сейчас съемки. Давай потом поговорим.


Фраза недели

나중에 얘기하자

[На-чжун-э Е-ги-ха-чжа] 

Давай потом поговорим


Грамматика 

나중 – существительно, которое переводится как «потом». Сюда добавляется окончание -에, указывающее на период времени. 얘기하다 – глагол «разговаривать, поговорить» с глагольным окончанием формы разговорной речи -자, употребляемое, когда предлагается совершить какое-либо действие вместе. Напомним, когда глагол сочетается с окончанием -자 мы переводим его как «давай делаем что-либо». Итак, все вместе получается 나중에 얘기하자 «Давай потом поговорим».


Внимание

☞  나중에 얘기하자 в форме неофициально вежливой речи 

나중에 얘기해요

☞  나중에 얘기하자 в форме официально вежливой речи 

나중에 얘기합시다


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