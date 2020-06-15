Танцовщицы (2) 나중에 얘기하자

«Ура, фонтан»
2020-06-15
#Говорим как герои сериалов l 2020-06-14
Диалог недели
이태선 (Ли Тхэ Сон)： 오늘 못 오는 거 맞지?
Ты же сегодня не придешь?
미안해. 괜히 신경 쓰이게 해서. 엄마 화 많이 나셨어?
Прости, что заставляю волноваться.
Мама сильно разозлилась?
김시은 (Ким Си Ын)：화나든지 말든지..
Пусть злиться...
오빠야 있다 아이가, 내 방금 애들이랑 얘기하다가…
Знаешь, я только что с ребятами разговаривала и...
이태선 (Ли Тхэ Сон)：시은아, 나 촬영 가봐야 돼서. 나중에 얘기하자.
Си Ын, у меня сейчас съемки. Давай потом поговорим.
Фраза недели
나중에 얘기하자
[На-чжун-э Е-ги-ха-чжа]
Давай потом поговорим
Грамматика
나중 – существительно, которое переводится как «потом». Сюда добавляется окончание -에, указывающее на период времени. 얘기하다 – глагол «разговаривать, поговорить» с глагольным окончанием формы разговорной речи -자, употребляемое, когда предлагается совершить какое-либо действие вместе. Напомним, когда глагол сочетается с окончанием -자 мы переводим его как «давай делаем что-либо». Итак, все вместе получается 나중에 얘기하자 «Давай потом поговорим».
Внимание
☞ 나중에 얘기하자 в форме неофициально вежливой речи
나중에 얘기해요
☞ 나중에 얘기하자 в форме официально вежливой речи
나중에 얘기합시다
2020-06-15
2020-06-15
2020-06-15
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >
Комментировать