Обзор творчества группы TWICE

ⓒ JYP Entertainment

Вторая рубрика июня посвящена творчеству популярной в Корее и за рубежом гёрл-группы TWICE (트와이스). На сегодняшний день это один из основных музыкальных коллективов, представляющих индустрию корейской поп-музыки. Группа была сформирована в 2015 году и по сей день в коллективе выступают девять участниц: лидер группы Чи Хё (지효), На Ён (나연), Чон Ён (정연), Та Хён (다현), Чхэ Ён (채영), Сана (사나), Момо (모모), Мина (미나) и Цзыюй (쯔위). Три из них – Сана, Момо и Мина – родом из Японии, а Цзыюй – из Тайваня. За пять лет TWICE добилась невероятного успеха как в Корее, так и за её рубежом. Не будет преувеличением сказать, что популярные песни группы такие как TT, Cheer Up, Signal, Like OOH AHH (우아하게) и другие хиты знакомы жителям многих стран по всему миру. Последняя является дебютным треком TWICE. Она вошла в первый музыкальный альбом The Story Begins, выпущенный в октябре 2015 года. Эта композиция принесла TWICE настоящий успех. Об этом можно было судить по тому, как она долгое время украшала крупные музыкальные чарты страны. Следом, в апреле 2016 года, участницы группы порадовали своих поклонников вторым музыкальным альбомом Page Two, оказавшимся не менее популярным. Заглавный трек альбома Cheer Up вобрал в себя лучшие черты хип-хопа, тропик хауса и электронной музыки. В итоге получилась яркая танцевальная композиция. Необходимо отметить, что Like OOH AHH и Cheer Up, открывшие рубрику этой недели, входят в пятёрку самых популярных видеоклипов группы на YouTube.

Участницы TWICE выступают на сцене вот уже пять лет. За это время девушки успели выпустить огромное количество музыкальных сборников и не останавливаются на достигнутом. 1 июня вышел уже девятый по счёту мини-альбом, получивший название «Ещё и ещё» или More & More. Это первая работа TWICE за последние девять месяцев. В него вошли семь музыкальных дорожек с одноимённым заглавным треком. Песня получилась просто потрясающей. Главный продюсер компании JYP Entertainment Пак Чин Ён (박진영) вновь проявил свой композиторский талант и написал слова для очередного хита. «Ещё и ещё» представляет собой песню о любви, а именно о чувствах двух молодых людей, которые со временем становятся сильнее и глубже. Элементы стиля тропик хаус в сочетании с оригинальным припевом заставляют слушать песню вновь и вновь. Отличным получился музыкальный видеоклип на YouTube, от просмотра которого остаются яркие и позитивные эмоции. Необычный образ участниц группы, преобразившихся в лесных фей, в итоге позволил создать загадочную атмосферу. Талант продюсера Пак Чин Ёна и TWICE заслуживает похвалы. Отмечу, что сами участницы группы берут пример со своего наставника и принимают участие в композиторской деятельности. Одна из композиций альбома под названием «Сладкий летний день» (Sweet summer day) была написана Чон Ён (정연) и Чхэ Ён (채영). Песня отлично подходит для прослушивания в жаркий летний день. Её основная идея заключается в важности каждого момента в нашей жизни, необходимости всегда жить ярко и весело.

В продолжение рубрики прозвучали две композиции «Ещё и ещё» и «Сладкий летний день». В качестве последней композиции была предложена песня под названием «Фейерверк» (Firework). Девушки вложили особый смысл в эту музыкальную композицию, сравнив чувство влюблённости с праздничным фейерверком в небе. Ритмы латинской музыки придали этой песне особое очарование. В заключение рубрики отметим, что на сегодняшний день TWICE является гордостью JYP Entertainment. Песни группы нравятся всем, невзирая как на возрастные, так и гендерные рамки, благодаря чему TWICE по праву может называться одной из трендовых и представительных гёрл-групп Страны утренней свежести.