Исчезнувшее время (사라진 시간)

«Ура, фонтан»
2020-06-15
#Новости шоу-бизнеса l 2020-06-15
Режиссёр: Чон Чжин Ён
Сценаристы: Ма Чжу Хи
Жанр: мистика, драма
В ролях: Чо Чжин Ун, Пэ Су Бин, Чон Хэ Гюн
Премьера: 18 июня 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.
Сюжет фильма развивается вокруг одной провинциальной деревни в Корее, где двое супругов странным образом погибают в результате пожара. Детективу Хён Гу поручается расследовать данный инцидент. Он сразу заподазривает что-то неладное. Но вскоре его жизни всё переворачивается с ног на голову. Дом, семья, работа - всё исчезает в мгновенье. Остаётся вопрос: сможет ли он вернуться к нормальной жизни.
2020-06-15
2020-06-15
2020-06-15
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