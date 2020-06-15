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Исчезнувшее время (사라진 시간)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-06-15


Режиссёр: Чон Чжин Ён

Сценаристы: Ма Чжу Хи

Жанр: мистика, драма

В ролях: Чо Чжин Ун, Пэ Су Бин, Чон Хэ Гюн

Премьера: 18 июня 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.


Сюжет фильма развивается вокруг одной провинциальной деревни в Корее, где двое супругов странным образом погибают в результате пожара. Детективу Хён Гу поручается расследовать данный инцидент. Он сразу заподазривает что-то неладное. Но вскоре его жизни всё переворачивается с ног на голову. Дом, семья, работа - всё исчезает в мгновенье. Остаётся вопрос: сможет ли он вернуться к нормальной жизни.

Исчезнувшее время (사라진 시간)
Исчезнувшее время (사라진 시간)
Исчезнувшее время (사라진 시간)
Исчезнувшее время (사라진 시간)
Исчезнувшее время (사라진 시간)
Исчезнувшее время (사라진 시간)
Исчезнувшее время (사라진 시간)
Исчезнувшее время (사라진 시간)
Исчезнувшее время (사라진 시간)
Исчезнувшее время (사라진 시간)
Исчезнувшее время (사라진 시간)
Исчезнувшее время (사라진 시간)
Исчезнувшее время (사라진 시간)
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