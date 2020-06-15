Исчезнувшее время (사라진 시간)





Режиссёр: Чон Чжин Ён

Сценаристы: Ма Чжу Хи

Жанр: мистика, драма

В ролях: Чо Чжин Ун, Пэ Су Бин, Чон Хэ Гюн

Премьера: 18 июня 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.





Сюжет фильма развивается вокруг одной провинциальной деревни в Корее, где двое супругов странным образом погибают в результате пожара. Детективу Хён Гу поручается расследовать данный инцидент. Он сразу заподазривает что-то неладное. Но вскоре его жизни всё переворачивается с ног на голову. Дом, семья, работа - всё исчезает в мгновенье. Остаётся вопрос: сможет ли он вернуться к нормальной жизни.