Naver представит три новых аудиофильма

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Компания Naver анонсировала релиз трёх аудиофильмов – «Биение сердца» (두근두근두근거려), «Заснуть рядом с тобой» (그대 곁에 잠들다), «Он и она» (남과 여). Уже в четверг, 18 июня, контент станет доступен пользователям платформы. Все три фильма сняты по мотивам веб-комиксов и веб-романов компании Naver. В их озвучивании принимали участие Чхан Ёль (찬열) и Ли Сэ Ён (이세영), Ли Чжэ Хун (이제훈) и Ю Ин На (유인나), Ким Дон Ук (김동욱) и Кан Со Ра (강소라). В качестве музыкальных продюсеров выступили Кан Ги Ён (강기영), известный под творческим псевдонимом «Тальпхаран» (달파란), Пан Чжун Сок (방준석) и Ким Тхэ Сон (김태성). Ранее Naver опубликовала несколько аудиосериалов, получивших хорошие отзывы среди пользователей.