Релиз нового сингла от BLACKPINK состоится 26 июня





Популярная гёрл-группа BLACKPINK завершила работу над новым синглом. Его релиз запланирован на 26 июня, - сообщили в продюсерском агентстве YG Entertainment. На данный момент известна лишь дата выхода песни, её название пока остаётся в секрете. Это первая работа группы за последние 14 месяцев, после того как в апреле прошлого года был опубликован мини-альбом KILL THIS LOVE (킬 디스 러브). Новый трек войдёт в студийный альбом группы, выход которого запланирован на сентябрь текущего года. Второй трек из нового альбома будет опубликован в июле-августе.