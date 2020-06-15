Певец Грег Пристер снялся в сериале «Госслужащий по имени На Дэ Ги»





В понедельник, 15 июня, стартовал показ комедийного сериала «Госслужащий по имени На Дэ Ги» (공무원 나대기) телеканала KCTV. Главную роль исполнил американский певец Грег Пристер (그렉 프리스터), участник шестого сезона музыкального шоу Superstar и конкурса песен телеканала KBS. Основу сюжета составляет история корейского госслужащего, рождённого в мультикультурной семье. Герой сериал, жизнь которого полна предубеждений из-за цвета кожи, становится неким символом надежды. Данная роль стала первой в карьере певца. Сам Грег Пристер и продюсер Ким Чжон Хёк (김정혁) надеются, что сериал поможет изменить существующие в обществе предубеждения и недопонимания, вызванные внешними отличиями. Всего будет показано 16 серий.