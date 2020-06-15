Новый сингл «Судьбе» от певицы Чан Юн Чжон

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Певица Чан Юн Чжон (장윤정) 8 июня представила новый сингл под названием «Судьбе» (운명에게). Песня написана в жанре трот и джаз. Она раскрывает тоску и тёплые чувства о прошлой любви. Это первая работа певицы за последний год, после того как в марте прошлого года вышел восьмой студийный альбом Préparation. Композиция навевает воспоминания о прошлом у старшего поколения и в то же время формирует новое представление о жанре трот у молодых слушателей, - сообщают в TN Entertainment.