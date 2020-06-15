Незваный гость (침입자)





25 лет назад у Со Чжина пропала его младшая сестра. И вот, спустя четверть века, она нашлась, однако с ее появлением в семье стали происходить странные события, и Со Чжин начинает подозревать, что девушка на самом деле совсем не та, за кого себя выдает…