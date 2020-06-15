Компания Neuromeka - производитель коллаборативных роботов

ⓒ Neuromeka

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Компания Neuromeka (뉴로메카), которую мы собираемся представить сегодня, лидер в производстве коллаборативных роботов. У микрофона её президент г-н Пак Чон Хун.





Коллаборативные роботы, которые работают совместно с человеком при производстве различных продуктов, могут быть установлены в любом месте, не требуя каких-либо защитных ограждений. Они могут сами обнаружить возможные препятствия. В отличие от них, промышленным роботам требуются защитные устройства. Малым и средним производителям сложно обеспечить пространство для защитных ограждений, поскольку для этого нужно перестроить производственные линии. Коллаборативные роботы легко установить и использовать на рабочих местах. При работе с такими роботами происходит своего рода «прямое обучение»: человек управляет суставами робота, показывая ему нужные движения. Точно так же родители учат своих детей ходить. Управлять коллаборативным роботом может любой.





Промышленные роботы предназначены для замены людей и работают отдельно от них. Коллаборативные роботы, или сокращённо «коботы», относятся к роботам, которые работают с людьми в общем пространстве. Поэтому важно, чтобы они воспринимали движения людей. В отличие от промышленных роботов, коботы не могут причинить вред людям на рабочем месте. Они способны лучше выполнять различные задачи. Благодаря этому, коботы представляют собой альтернативу промышленным роботам.





Промышленные роботы идеально подходят для крупных компаний, занятых массовым производством ограниченного ассортимента продукции. Мелкие производители обычно выпускают большой ассортимент продукции в небольших количествах. Им невыгодно внедрять, использовать и обслуживать больших промышленных роботов, и коботы могут стать для них ключевым элементом автоматизированного производства. Гарантия от столкновений с предметами, находящимися рядом, и прямое обучение требуют высокоуровневых алгоритмов управления. Я исследовал эту область более 20 лет, поэтому уверенно начал производить коботов.





ⓒ Neuromeka

Г-н Пак Чон Хун изучал машиностроение в Пхоханском институте науки и технологий. Будучи специалистом по программному обеспечению для роботов и технологиям управления, он более двух десятилетий исследовал промышленных роботов. В 2013 году он основал компанию для разработки простых в использовании и недорогих коллаборативных роботов для предприятий малого бизнеса.





Производительность и стоимость кобота могут варьироваться в зависимости от того, как реализовать две его основные функции: предотвращение столкновений с препятствиями и непосредственное обучение. Установка датчика, который измеряет силу, приложенную к суставам робота, чтобы предотвратить столкновение с препятствием, повысит затраты на кобота. Фирменный кобот Indy способен точно и стабильно выполнять две функции на основе собственных алгоритмов и программного обеспечения без использования каких-либо дополнительных датчиков или оборудования. Устройство под названием «интерфейс человека-робота» является одним из важных элементов, определяющих стоимость производства коботов. Компания Neuromeka сократила производственные затраты, предоставив интерфейс в виде приложения, работающего на Android, а не типа аппаратного обеспечения. В результате кобот может похвастаться превосходной производительностью, а стóит на 30 процентов дешевле, чем аналоги.





Компания Neuromeka, вооружившись собственными алгоритмами управления, создала кобота, который прост в установке и использовании. Когда человек и кобот собираются столкнуться, кобот обнаруживает препятствие на основе алгоритмов без какого-либо датчика. Стоимость кобота составляет от 10 тысяч долларов. Его размещение на рабочем месте не означает, что он может справиться со всем самостоятельно. Neuromeka решает и эту проблему.





Наши клиенты должны самостоятельно программировать и использовать коботов, однако небольшим компаниям сложно содержать персонал, отвечающий за эту работу. Поэтому мы выступили с уникальной идеей. Инженер-кобот IndyPD напрямую общается с людьми на рабочем месте, чтобы предоставить необходимые решения для любых изменений в производственном процессе. Мы предоставляем новый тип бизнес-услуг для платформ, помогая небольшим компаниям легко внедрять и активировать коботов.





Компания Neuromeka предлагает услуги по всему процессу - от анализа, проектирования и установки до использования и обслуживания. Флагманский кобот Indy, предназначенный для малых и средних производителей, выпускается с 2016 года. В последнее время возрос спрос на коллаборативных роботов грузоподъёмностью 10 и 12 кг. Мы планируем начать их массовое производство во второй половине этого года. Компания Neuromeka разработала коботов, чтобы помочь небольшим отечественным компаниям найти новые двигатели роста. Сейчас она продаёт свою продукцию в Китай и страны Юго-Восточной Азии, превращаясь в глобального производителя, который обеспечит своей продукцией малые и средние компании по всему миру.