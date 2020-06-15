Республика Корея ищет вакцину против COVID-19

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Южнокорейские исследователи разработали ряд препаратов-кандидатов для борьбы против вируса COVID-19, передав их для дальнейших исследований частным компаниям. Экономический обозреватель Чон Чхоль Чжин расскажет о работе в данной области в стране и за рубежом.





Группа по изучению новых вирусных инфекций Государственного института науки и технологий провела обширные исследования вируса COVID-19 и поиски противовирусной вакцины. Один из препаратов-кандидатов на вакцину передан для дальнейших исследований компании HK inno.N, которая ранее была известна под названием CJ Healthcare. Другой препарат-кандидат передан компании LegoChem Biosciences. В то время как финансируемая государством исследовательская группа занимается разработкой вакцин и методов лечения, частные компании готовятся выпустить их в качестве новых препаратов.





Исследовательская группа, в составе которой сотрудники ряда научных центров, в том числе, Корейского института химических технологий, передала препараты-кандидаты на вакцину частным компаниям 9 июня. Все они, безусловно, заслуживают внимания. Тестирование на клетках почек обезьян показало замечательный результат. Противовирусный эффект одного из новых препаратов примерно в 50 раз выше, чем у Ремдесивира, который уже используется для лечения COVID-19. Республика Корея планирует выпустить собственные препараты для лечения инфекционного заболевания в следующем году, а вакцины для профилактических прививок - к 2024 году. Со вступлением южнокорейских исследователей в мировую гонку по разработке препаратов и вакцин против COVID-19 глобальная конкуренция в этой области становится ещё более интенсивной.





Многие страны, в том числе, США, Великобритания, Германия, Китай и Япония, спешат разработать препараты и вакцины против вируса. Например, американская биотехнологическая компания Moderna опережает конкурентов в работе над вакциной. Её целью является завершение третьей фазы клинических испытаний к концу этого года и выпуск вакцины в 2021 году. Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заключила партнёрское соглашение с Оксфордским университетом. Она заявляет, что первая фаза испытания была успешной, а видимые результаты появятся в сентябре. Китай также заявляет, что он перешёл ко второй фазе испытаний. Председатель КНР Си Цзиньпин упомянул о достижениях своей страны в разработке вакцины на двух крупных внутриполитических мероприятиях, а также во время Всемирной ассамблеи здравоохранения





Мировые державы активно работают над препаратами и вакцинами против COVID-19. 10 июня правительство США сообщило, что Moderna начнёт третью фазу испытаний своей вакцины уже в июле, англо-шведская AstraZeneca – в августе, а ещё одна американская Johnson & Johnson – в сентябре. Третья фаза клинических испытаний является заключительным этапом проверки безопасности и эффективности вакцины перед её выпуском на рынок. Пекин сообщил, что Институт микробиологии Академии наук Китая начал проводить клинические испытания на людях лекарственного средства на основе антител. Россия завершает разработку собственной вакцины. Страны, которые достигнут успеха в данной области, смогут значительно повысить свой экономический и социальный статус.





Успешная разработка эффективных препаратов даст огромный экономический эффект, повысит узнаваемость бренда разработчика и его страны. Примером может служить противовирусный препарат, который доказал свою эффективность в лечении гриппа H1N1 в 2009 году. Его разработала небольшая американская компания Gilead, которая получила известность во всём мире благодаря единственному препарату.





Gilead была основана в 1987 году как небольшая венчурная фирма. Благодаря Tamiflu, её рыночная капитализация по состоянию на 5 июня составляет 96 млрд долларов. Республика Корея известна своими эффективными контрмерами против COVID-19. Если стране удастся разработать вакцины или методы лечения этой болезни, она сможет зарекомендовать себя как глобальный центр здравоохранения.





Многие страны уважают Республику Корея за её комплексный подход к борьбе с COVID-19. Пандемия отрицательно влияет на экономику, сокращая экспорт. Однако даже в условиях пандемии COVID-19 лекарства, медицинское оборудование и даже косметическая продукция южнокорейского производства хорошо продаются за рубежом. Успешная борьба с пандемией повысила ценность национального бренда, её промышленных компаний и продукции. До сих пор движущей силой отечественной экономики были информационные технологии, в основном, связанные с полупроводниками. Если Республике Корея удастся разработать препараты или вакцины против COVID-19, они могут стать ещё одним двигателем роста в области биологии и здравоохранения.





Благодаря быстрому и эффективному реагированию на COVID-19, южнокорейское медицинское оборудование пользуется спросом за рубежом. По данным Таможенного управления, за первые десять дней июня, экспорт лекарств и предметов медицинского назначения увеличился на 136% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чтобы сделать ещё один шаг вперёд, нужна успешная разработка препаратов и вакцин против COVID-19. Конечно, для этого необходима быстрая и решительная поддержка правительства.