



Дата рождения: 19 апреля 1990 г.

Рост: 169 см

Вес: 48 кг

Дебют: «Тайна четвёртого урока»





Актриса Им Су Хян родилась 19 апреля 1990 г. в городе Пусан. Окончила школу искусств Анян, затем театральное отделение университета Чунан, где проходила обучение вместе с актрисой Син Сэ Гён (신세경) и певицей Ю Ри (유리) из Girls’ Generation (소녀시대). Дебютировала в 2009 году в фильме «Тайна четвёртого урока» (4교시추리영역). В 2013 году сыграла в фильме «Айрис 2: Фильм» (아이리스II :더무비), «Стокер» (스토커), а в 2017 году – в фильме «Ын Ха» (은하). Актриса в общей сложности снялась в 15 корейских сериалах, среди которых стоит выделить «Айрис 2» (아이리스II), «Цветущая любовь» (무궁화꽃이피었습니다), «Мой ID – красотка с Каннама» (내아이디는강남미인), «Когда я была красива» (내가가장예뻤을때). Начиная с 2011 года, Им Су Хян принимает участие в корейских телешоу: «Бегущий человек» (런닝맨), «Радиозвезда» (라디오스타), «Близкие братья» (아는형님), «Я живу один» (나혼자산다).