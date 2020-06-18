Рассказ «Муравей, мой бедный муравей» писательницы Рю Со Ён

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Её болезнь называлась нервной булимией. Люди с симптомами этого заболевания едят настолько мало, что малознакомые люди, глядя со стороны, могут удивляться, как вообще можно нормально существовать. Но когда никто не видит, больные нервной булимией сметают еду с бешеной скоростью. Вскоре, однако, они об этом жалеют, а себя начинают ненавидеть, как и больные обычной булимией.





그녀의 병명은 폭식증이었다.

폭식증....

거식증이나 혹은 그 반대편에 있는 대식증이라는 단어는

내게 꽤 익숙한 것이었지만,

폭식증은 처음 듣는 것이었다.





폭식증을 말하자면,

거식증과 대식증의 요소를 모두 다 갖고 있는

더 슬프고 괴로운 병이었다.









Повествование рассказа «Муравей, мой бедный муравей» ведётся от лица главного героя – молодого человека, который был ровесником и некровным родственником погибшей Син Чжу Ён, больной нервной булимией.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

В словах героя ощущается безграничная симпатия и сожаление по отношению к девушке, страдающей от психологических проблем и заболевания, так как не ощущает хода и красоты своей жизни и считает себя слишком большой по сравнению с другими.









Она не испытывала никаких надежд по отношению к миру. Своим неутомимым стремлением к незаметности и вечно молчаливым движением на собственной скорости Чжу Ён напоминала муравья.





”짐작 가는 건 있을테죠”

“그래요. 어렸을 때부터 남들보다 조금 먹긴 했어요.

제가 언니랑 얼굴 생김만 많이 닮았지 체형은 완전 딴판이잖아요.

자신의 체형을 의식하게 되는 나이부터는

아마 의식적으로 조금 먹었을거예요.

조그맣게 보이고 싶어서요”

“조그많게 보이고 싶어서요?”

“ 언니랑 단짝처럼 친해서 어릴 적부터 늘 붙어 다녔었는데,

밖에 나가면 다들 그랬거든요.

둘 다 예쁜데, 둘째는 애가 너무 꺼꾸정하니 머슴애 같다구요”

그랬다. 그녀는 컸다.

키가 173센티쯤 되는 그녀는 우뚝했다.









Писательница Рю Со Ён родилась в 1973 году в Пусане. Её литературный дебют состоялся в 1994 году после публикации стихотворения в зимнем выпуске журнала «Стихи и поэтика». Лауреат летнего литературного конкурса издательства «Мунхак тоннэ» 1997 года (рассказ «Рисуя круг»).