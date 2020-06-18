



Южный корейский остров Чиндо всегда славился своими певцами. На острове даже в шутку часто говорят, что если человек не поёт, то он не с этого острова. Сразу четыре традиционных произведения Чиндо занесены в Список нематериального культурного наследия Кореи. В нашем выпуске вы узнаете об известных певцах этого острова и услышите песни в их исполнении.





Выпуск 468. Певцы острова Чиндо

* Песня «Пана тхарён» – Чо Гон Ре (вокал)

* Песня «Онмори чхугвон» – Пак Пён Чхон (вокал, гонг чин)

* Песня к шаманскому ритуалу в честь бога Чэсока – Ким Дэ Ре (вокал)