Как на Севере воспринимают Корейскую войну?
2020-06-18
#Мелодии Кореи l 2020-06-17
Южный корейский остров Чиндо всегда славился своими певцами. На острове даже в шутку часто говорят, что если человек не поёт, то он не с этого острова. Сразу четыре традиционных произведения Чиндо занесены в Список нематериального культурного наследия Кореи. В нашем выпуске вы узнаете об известных певцах этого острова и услышите песни в их исполнении.
Выпуск 468. Певцы острова Чиндо
* Песня «Пана тхарён» – Чо Гон Ре (вокал)
* Песня «Онмори чхугвон» – Пак Пён Чхон (вокал, гонг чин)
* Песня к шаманскому ритуалу в честь бога Чэсока – Ким Дэ Ре (вокал)
2020-06-18
2020-06-17
2020-06-18 16:25:11
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