Уничтожение межкорейского пункта связи в Кэсоне

Как на Севере воспринимают Корейскую войну?
2020-06-18
#Последние события на Корейском полуострове l 2020-06-18
16 июня в 14:49 Северная Корея взорвала межкорейский пункт оперативной связи в Кэсоне. Пхеньян впервые предупредил о возможности подобных действий ещё 4 июня, выражая протест против отправки на Север пропагандистских листовок. 13 июня Пхеньян пригрозил «следующим шагом», не исключив уничтожения «бесполезного» межкорейского пункта оперативной связи в Кэсоне. Три дня спустя данная угроза была претворена в жизнь. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ким Хон Гук.
2020-06-18
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2020-06-18 16:25:11
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