Как на Севере воспринимают Корейскую войну?
2020-06-18
#Сближаясь с Севером l 2020-06-18
Через неделю, 25 июня, исполнится 70-я годовщина начала Корейской войны. На Юге это трагический день, когда в страну вторглись северокорейские войска. На Севере в этот день обычно проходят массовые антиамериканские митинги. О том, как на Севере воспринимают Корейскую войну, расскажет профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.
2020-06-18
2020-06-17
2020-06-18 16:25:11
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