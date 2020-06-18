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Через неделю, 25 июня, исполнится 70-я годовщина начала Корейской войны. На Юге это трагический день, когда в страну вторглись северокорейские войска. На Севере в этот день обычно проходят массовые антиамериканские митинги. О том, как на Севере воспринимают Корейскую войну, расскажет профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.