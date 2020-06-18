Реорганизация Корейского центра контроля и профилактики заболеваний

Типовые жилые высотки: обитель среднего класса. Часть 1
2020-06-18
#Панорама недели l 2020-06-20
16 июня на заседании кабинета министров РК было принято решение о реорганизации Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, который в настоящее время входит в структуру министерства здравоохранения и социального обеспечения. Согласно принятому решению, центр будет преобразован в управление контроля и профилактики заболеваний. Новая структура получит отдельный бюджет и расширенный кадровый состав, что позволит повысить профессиональность работы органа, испытывавшего нехватку специалистов-врачей и эпидемиологов. В управлении также будут созданы центры реагирования по регионам, которые помогут внести кардинальные изменения в оперативности реагирования на уровне провинций. Кроме того, новый статус даст управлению полномочия самостоятельно принимать решения, связанные с профилактикой, исследованием и карантинными мерами по конкретному заболеванию. Это позволит существенно сократить срок принятия важных решений, поскольку прежде все решения должны были утверждаться сразу двумя инстанциями – министерством здравоохранения и социального обеспечения и центром контроля и профилактики заболеваний. Внутренняя организация нового управления ещё подлежит обсуждению. Представители управления настаивают на необходимости создания департамента эпидемиологии и научного центра эпидемиологических исследований.
2020-06-18
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