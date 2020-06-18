Студенты требуют возврата оплаты за обучение

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17 июня члены парламентского комитета по вопросам образования, министр образования Ю Ын Хе и советник президента по социальным вопросам Ким Ён Мён обсудили требования студентов вернуть часть оплаты за обучение. Недовольство учащихся вызвано несоответствием уровня обучения и оплаты в условиях распространения COVID-19. По мнению студентов, даже самые эффективные дистанционные занятия уступают по качеству очному обучению. Из-за пандемии студенты лишились доступа к практическим занятиям, библиотекам и другим университетским объектам, что должно отразиться на стоимости обучения, считают недовольные. На данный момент студенты платят за дорогое очное обучение, а по факту получают обучение в дистанционных университетах. Соответственно, и стоимость такого обучения должна быть снижена до уровня дистанционного образования. Университеты, в свою очередь, говорят о невозможности возврата оплаты за обучение, так как эти средства были потрачены на подготовку к дистанционным занятиям, карантинные меры. Представители Национального собрания, администрации президента и правительства, в целом, поддерживают идею о снижении бремени студентов, однако предлагают разные меры. В правящей Демократической партии Тобуро считают, что расходы на поддержку университетов следует включить в статью третьего дополнительного бюджета, тогда как в правительстве и администрации президента предлагают перераспределить расходы бюджета министерства образования. Вместе с тем, министр планирования и финансов Хон Нам Ги сказал, что возврат оплаты за обучение не должен производиться силами правительства. Некоторые представители общественности считают, что в конечном итоге расходы лягут на плечи налогоплательщиков, поэтому наиболее оптимальным решением считают сведение к минимуму государственной помощи и максимальное сотрудничество со стороны университетов.