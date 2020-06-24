Компания iloom - производитель стильной мебели для дома.

ⓒ iloom lnc.

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией iloom (일룸) - производителем мебели, которая соединяет людей и пространство. У микрофона – начальник отдела планирования бизнеса компании iloom г-жа Ким Тхэ Ын.





Iloom - подразделение Fursys Group, производителя товаров для дома. Компания уже 20 лет выпускает мебель, которая улучшает качество жизни людей. Мы смело используем новые концепции, которых ранее не было, и производим креативные продукты, которые привлекательны для клиентов. Наша компания – лидер отрасли, который помогает людям вести инновационный образ жизни.





Компания Fursys впервые представила отечественный бренд офисной мебели, сделав мебельный рынок более диверсифицированным и специализированным. В 1998 году компания запустила бренд мебели для дома iloom. Начав работать как производитель мебели для учащихся, iloom расширила сферу своей деятельности на мебель для дома. Она фактически создала пространство, которое раньше существовало только в воображении людей.





На этапе создания дизайна мебели компания iloom выясняет, чего хотят потребители, консультируясь с ними до выпуска готовой продукции. Благодаря превосходной производственной инфраструктуре, Fursys Group может немедленно превратить идею в готовый продукт. Выполнить эту задачу помогает собственный исследовательский центр, который называется Studio One. Он управляет всем производственным процессом совместно с отделом планирования бизнеса.





Компания Fursys, от которой впоследствии отделилась iloom, была основана профессиональными дизайнерами и архитекторами. Появление в 1989 году первого в стране исследовательского центра мебели помогло изменить общее убеждение в том, что долговечность - это единственное необходимое качество офисной мебели. В 2018 году компания открыла Studio One - первый в стране мебельный исследовательский центр, в котором дизайнеры и инженеры работают вместе. Посредством этой системы сотрудничества, удалось проанализировать последние тенденции, создать наилучшие виды дизайна, разработав стильные и функциональные предметы мебели. Компания неоднократно получала награды в области дизайна, среди которых iF Design Awards в Германии и International Design Excellence Awards в США. Компания получила всемирное признание за оригинальность своей продукции.





ⓒ iloom lnc.

Iloom исследует, как мебель влияет на образ жизни, предлагая подходящие предметы интерьера. Хорошим примером является наша семейная кровать. Супружеская пара спит на одной кровати, но после рождения ребёнка папа спит на кровати один, а мама и ребёнок спят в другой комнате. Или родители и ребёнок спят вместе на полу. В этом случае кровать убирается. Выяснив, что так живут многие молодые корейские родители, мы задавались вопросом, как избежать неудобств. Наша семейная кровать используется как кровать размера "queen-size" для супружеской пары, а для новорождённого ребёнка к ней можно прикрепить односпальную кровать с защитными планками. Когда ребёнок подрастёт, односпальную кровать можно отсоединить и переставить в детскую комнату. Таким образом, семейную кровать можно изменять в соответствии с различными этапами жизни.





Теперь молодой семье не нужно каждый раз покупать новые кровати. Компания Iloom пытается найти креативные решения и в других областях.





Количество домохозяйств, состоящих из одного человека, быстро растёт, а одинокие люди обычно живут в небольших квартирах. В результате растёт спрос на многофункциональные предметы мебели, которые не загромождают пространство. Известно, что кровать занимает много места. Но она используется только во время сна, поэтому её можно считать неэффективным предметом мебели с точки зрения использования пространства. Наша подвижная кровать легко складывается, и в сложенном виде её можно использовать в качестве кресла или дивана. При использовании в качестве дивана часть кровати выполняет функции стола. Этот продукт, объединяющий кровать, диван и стол, привлекает внимание домохозяйств, состоящих из одного человека





Согласно статистике, домохозяйства из одного человека составили в прошлом году 29,8% от общего числа южнокорейских домохозяйств. Компания iloom представила мебель, которая позволяет создать более удобное и приятное жизненное пространство тем, кто живёт один. В прошлом году компания представила также специальную мебель для домашних животных. Она старается удовлетворить разнообразные потребности, разрабатывая специальную мебель для детских комнат, спален и гостиных, уделяя особое внимание диванам. Компания изучила мебельные рынки в Гонконге, Сингапуре, Вьетнаме и на Тайване. Выпуск продукции растёт из года в год, и компания iloom стремится завоевать доверие потребителей. Для неё важно, чтобы люди не только сами пользовались мебелью iloom, но и рекомендовали её своим друзьям и знакомым. Цель компании состоит в том, чтобы потребители воспринимали её мебель как великолепный бренд, повышающий качество жизни.