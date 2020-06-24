РК и Камбоджа начинают работать над соглашением о свободной торговле

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15 июня вице-премьер, министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги сообщил, что в июле правительство страны начнёт переговоры по соглашению о свободной торговле с Камбоджей. У Республики Корея уже действует аналогичное соглашение с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в состав которой входит Камбоджа, но эффективность двустороннего документа гораздо выше. С подробностями – старший научный сотрудник Института международной торговли г-жа Ким Хён) Су.





Заключение соглашение о свободной торговле с Камбоджей является частью усилий южнокорейского правительства по укреплению политических и экономических связей со странами Юго-Восточной Азии. В соответствии с «новой южной политикой», Сеул стремится повысить отношения с АСЕАН до того же уровня, что и с четырьмя основными торговыми партнёрами - США, Китаем, Японией и Россией. В ноябре прошлого года Республика Корея и Камбоджа приступили к подготовке технико-экономического обоснования двустороннего соглашения о свободной торговле. Цель документа состоит в том, чтобы содействовать расширению доступа на рынки друг друга и дальнейшему расширению экономического сотрудничества. Около половины южнокорейской торговли со странами АСЕАН приходится на долю Вьетнама, а на долю трёх ведущих торговых партнёров в регионе - Вьетнама, Сингапура и Малайзии - 70% общего объёма торговли с АСЕАН. Сеул стремится изучить новые потребительские рынки и производственные базы. Камбоджа в этом плане - перспективная страна.





В прошлом году Республика Корея и Индонезия подписали торговое соглашение, известное как Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнёрстве. Сделав ещё один шаг, Республика Корея готова начать переговоры о свободной торговле с Камбоджей, получив тем самым новый двигатель роста. Камбоджа считается привлекательным торговым партнёром.





Камбоджа - развивающаяся азиатская страна, в которой отмечается высокий экономический рост, составляющий почти 7% в год. Около половины населения страны моложе 25-ти лет. В Камбодже пока мало ограничений на привлечение иностранного капитала. В большинстве секторов экономики разрешено создание предприятий со 100-процентным иностранным капиталом. Расчёты в основном осуществляются в американских долларах, а не в местной валюте, поэтому риски относительно невелики. Кроме того, инвестиционные проекты, одобренные правительством Камбоджи, освобождаются от уплаты корпоративного налога и импортных пошлин на сырьё и материалы на срок до девяти лет. Вот почему Камбоджа считается привлекательным местом для инвестиций.





Валовой внутренний продукт Камбоджи на душу населения в 2018 году составил полторы тысячи долларов. Там есть всемирно известные культурные достопримечательности, такие как Ангкор-Ват. Кроме изобилия рабочей силы, Камбоджа известна дружественной политикой в отношении иностранных инвестиций. Важным моментом является также низкий уровень заработной платы. Кроме того, Камбоджа пользуется преференциями для развивающихся стран. Это означает, что товары, импортируемые из Камбоджи, облагаются льготными или нулевыми тарифными ставками. Это даёт возможность пользоваться тарифными льготами при экспорте продукции в США, Евросоюз и Японию. Объём торговли между Республикой Корея и Камбоджей составил в прошлом году почти 1 млрд долларов. Южнокорейский экспорт в эту страну составил 700 млн долларов, а импорт из неё - 300 млн долларов. Республика Корея экспортирует в Камбоджу главным образом транспортные средства, напитки и текстиль, а импортирует из Камбоджи одежду и обувь. Некоторые южнокорейские производители одежды открыли фабрики в Камбодже. Однако есть некоторые проблемы.





ВВП Камбоджи составляет 26 млрд 700 млн долларов. Это менее половины южнокорейского ВВП. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен правит страной 35 лет, с 1985-го года. В 2018 году он распустил основную оппозиционную партию, чтобы способствовать победе правящей партии. Его правление будет продолжаться до 2023 года. Коррупция, а также нарушения прав человека в Камбодже вызывают критику. Ещё одна проблема - резкий рост заработной платы. В 2012 году минимальная заработная плата в швейной промышленности составляла 61 доллар в месяц. В 2016 году она составила 140, а в этом году - 190 долларов. Другими словами, за восемь лет она утроилась. Стремительно увеличивающаяся заработная плата ложится тяжёлым бременем на южнокорейские компании, которые уже ведут бизнес в Камбодже. Те, кто планирует инвестиции, должны это учитывать.





Республика Корея - не единственная страна, которая проявляет интерес к Камбодже. В частности, Китай является её крупнейшим импортным рынком, на долю которого приходится 35% общего импорта Камбоджи. Япония создала в Камбодже производственные базы автомобилей и электронного оборудования. Экономическая интеграция и устранение тарифов в рамках АСЕАН помогли Японии повысить свою ценовую конкурентоспособность. Республика Корея должна учитывать эти обстоятельства. Соглашение о свободной торговле сопряжено как с перспективами на будущее, так и с инвестиционными рисками. Когда начнутся переговоры, обе страны должны выработать разумные и эффективные стратегии снижения рисков, чтобы найти способы расти и процветать вместе