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Детектив с характером (열혈형사)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-06-22


Режиссёр: Юн Ё Чхан

Жанр: комедия

В ролях: Ким Ин Вон, Янска

Премьера: 18 июня 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет.


Тон Мин работает детективом в одном из полицейских управлений. По своему нраву он больше практик, чем теоретик. Многие могли бы позавидовать его уверенности в себе. Кажется, что вот-вот ему светит повышение по службе, и тут Тон Мина неожиданно переводят в следственный отдел. Ему вместе с сотрудником монгольской полиции Монхо поручают вести дело о пропавшей модели. В начале Тон Мин не придаёт этому особого значения, но в последствии он понимает всю серьёзность дела. Тут просыпается «настоящий» инстинкт опера.

Детектив с характером (열혈형사)
Детектив с характером (열혈형사)
Детектив с характером (열혈형사)
Детектив с характером (열혈형사)
Детектив с характером (열혈형사)
Детектив с характером (열혈형사)
Детектив с характером (열혈형사)
Детектив с характером (열혈형사)
Детектив с характером (열혈형사)
Детектив с характером (열혈형사)
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