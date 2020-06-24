Детектив с характером (열혈형사)





Режиссёр: Юн Ё Чхан

Жанр: комедия

В ролях: Ким Ин Вон, Янска

Премьера: 18 июня 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет.





Тон Мин работает детективом в одном из полицейских управлений. По своему нраву он больше практик, чем теоретик. Многие могли бы позавидовать его уверенности в себе. Кажется, что вот-вот ему светит повышение по службе, и тут Тон Мина неожиданно переводят в следственный отдел. Ему вместе с сотрудником монгольской полиции Монхо поручают вести дело о пропавшей модели. В начале Тон Мин не придаёт этому особого значения, но в последствии он понимает всю серьёзность дела. Тут просыпается «настоящий» инстинкт опера.