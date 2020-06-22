НОТК опубликовала послание певицы Юн А из Girls’ Generation

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Национальная организация туризма Кореи (НОТК) в среду, 17 июня, опубликовала в сети послание участницы группы Girls’ Generation – Юн А (윤아). Певица в своём обращении отметила важность соблюдения мер предосторожности для недопущения заражения COVID-19 и пожелала скорейшего наступления того дня, когда все люди смогут вернуться к привычному образу жизни. Это первый из восьми видеороликов с участием корейских актёров и певцов в жанре K-POP. Остальные будут опубликованы до 26 июня на YouTube-канале организации и сайте Visit Korea. Цель кампании заключается в поддержании интереса к туризму в Корее.