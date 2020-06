Стало известным название новой песни от BLACKPINK

Релиз новой песни группы BLACKPINK (블랙핑크) состоится в пятницу, 26 июня. Как сообщили в продюсерском агентстве YG Entertainment, музыкальная новинка получила название How You Like That (Как тебе это нравится). Ранее, 16 июня, в официальном блоге компании был опубликован постер с изображением участниц группы и названием песни. Особое внимание поклонников BLACKPINK привлёк изменившийся образ артисток, в частности, новый цвет волос Лиcы (리사) и Розэ (로제). Известно, что музыкальная новинка войдёт в студийный альбом группы, выход которого запланирован на сентябрь текущего года. Релиз второй песни из нового альбома состоится в июле-августе.