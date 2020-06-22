Хва Са из MAMAMOO завершила работу над первым сольным альбомом

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Участница гёрл-группы MAMAMOO Хва Са (화사) завершила работу над первым сольным альбомом. Его релиз запланирован на 29 июня, – сообщили в продюсерском агентстве RBW. Сольник получил название Maria (마리아). Ранее в сетях был опубликован видеоролик к интро нового альбома Nobody else (노바디 엘스). Альбом состоит из шести музыкальных дорожек. В его записи принимали участие ряд известных артистов. В их числе Loco (로꼬), У Ги (우기) из (G)I-DLE, дуэт Пэчхиги (배치기), Paloalto (팔로알토) и многие другие. Это первый сольный альбом певицы с момента её дебюта в 2014 году. В прошлом году Хва Са представила сингл «Глупыш» (멍청이), в своё время долго занимавший вершины музыкальных чартов страны.