Закончился самый длинный веб-комикс в Корее

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Последняя серия самого длинного в истории Кореи веб-комикса «Звук души» (마음의 소리) была опубликована во вторник, 16 мая. О завершении комикса сообщил его автор Чо Сок (조석) в личном аккаунте в Instagram. Первая серия была загружена на портал Naver 8 сентября 2006 года. Каждую неделю на протяжении 14 последних лет публиковались по две серии комикса. Всего было выпущено 1227 серий. В течение этого времени комикс пользовался большой популярностью. В 2016 году по его мотивам был снят ситком телеканала KBS2 с участием Ли Гван Су (이광수), Чон Со Мин (정소민) и Ким Ми Гён (김미경).