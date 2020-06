Дата рождения: 5 октября 1993 г.

Дебют: мини-альбом When I Begin





Певец Син Чжин Ук (신진욱), более известный под сценическим псевдонимом O.WHEN, дебютировал 24 мая 2016 года с мини-альбомом When I Begin. Получил широкую известность после участия в телешоу телеканала SBS – The Fan. В феврале 2018 года выпустил второй мини-альбом When It Loves. В ноябре того же года вышел третий мини-альбом из двух песен «Картина» (그림). В июле 2019 года состоялся релиз первой студийной пластинкиROOM O. В творчестве певца – несколько саундтреков к известным корейским сериалам, среди которых «Спой мне свою песню» (너의노래를들려줘) и «Когда цветёт камелия» (동백꽃필무렵) телеканала KBS2.