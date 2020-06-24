Рассказ «Мгновения, эти мгновения» писательницы Хам Чжон Им

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Хи Сун посмотрел в окно. На подрезанных ветках дерева хурмы пробились первые листья и теперь переливались на солнце. В коридоре пробили старые часы, как будто на небе взошла полная луна. Хи Сун сосчитал бой часов – один, два, три. Звук наполнил весь дом и разлетелся за ветвями дерева. На веках Хи Суна заиграли зелёные отблески солнечного света.





희순씨는 창밖을 바라본다.

잘랐던 감나무 가지마다 새싹이 돋아나 햇볕에 반짝이고 있다.





현관입구에 서 있는 오래된 괘종시계에서

보름달이 차오르듯이 차르륵 소리가 난다.

마침내 타종이 시작된다.

종소리는 집안을 꽉 채운 뒤 감나무 너머로 퍼져나간다.

희순씨의 눈꺼풀 사이로 햇빛에 투사된 초록빛이 명멸한다.









Рассказ «Мгновения, эти мгновения» - это произведение о пожилой паре 80 лет, их жизненных мгновениях и воспоминаниях, которые всплывают в голове супруга по имени Хи Сун.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

В старческих, казалось бы, воспоминаниях героев Нам Сик и Хи Суна содержится смысл произведения. В конце жизни всё становится бесполезным, остаются лишь отдельные мгновения.









Два гамбургера, которые Хи Сун накануне съел из жадности, видимо, оказались испорченными, так как диарея не отпускала его до самого утра. Утром он проснулся поздно, и когда вышел из барака на улицу, увидел, как на другой стороне военные уже встают из-за стола после завтрака. В этот момент Хи Суна позвал майор Смит: «Привет, гуд монинг бой». И как раз в это мгновение между ними упала бомба.

Хи Сун поднял простыню и взял майора Смита за кончик пальца. Простое соприкосновение двух конечностей вызвало дрожь и защекотало нервы Хи Суна, словно электрический ток острым шилом пробежал по его коже.

Под звуки грустного похоронного марша грустило и небо.





전날 식탐으로 두 개를 먹었던 햄버거에 이상이 있었던 것인지, 밤새 설사를 했다.





늦게 일어나 막사 밖으로 나왔을 때,

건너편에서 빙 둘러 아침식사를 마친 병사들이 자리에서 일어나기 시작했고.

스미스 소령이 ‘헤이, 굿모닝 보이’라고 희순씨를 부르는 순간.

그들 한 가운데로 박격포가 떨어졌다.





희순씨는 천을 들치고 스미스 소령의 손끝을 잡았다.

끝과 끝의 접촉이었으나,

송곳처럼 예리한 냉기가 전류를 타듯 전율을 일으키며 희순씨의 신경을 자극했다.





흐린 하늘에, 장송곡이 흘렀다.









Писательница Хам Чжон Им родилась в городе Кимчжэ провинции Чолла-Пукто в 1964 году. Её литературный дебют состоялся в 1990 году после того, как роман «Дорога на площадь» был отмечен в весеннем конкурсе для молодых писателей газеты «Тона ильбо». Лауреат 37-й литературной премии им. Ли Сана 2013 г.