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Чистосердечное признание рэпера Чханмо

# Новости шоу-бизнеса l 2020-06-24

Сеул сегодня

ⓒ YONHAP News

Каждую неделю в мире корейского шоу-бизнеса появляются новые новости о личной жизни звёзд. На этот раз рэпер Чханмо прокомментировал слухи о том, что его и солистку «Румяных подростков» Ан Чжи Ён связывают романтические отношения. Тем временем, стали известны новые подробности долгожданного возвращения Blackpink на музыкальную сцену.  Подробнее обо всем этом – в очередном выпуске нашей рубрики от 24 июня!

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