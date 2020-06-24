Чистосердечное признание рэпера Чханмо

Ситуация с домохозяйствами, состоящими из одного человека
2020-06-24
# Новости шоу-бизнеса l 2020-06-24
Каждую неделю в мире корейского шоу-бизнеса появляются новые новости о личной жизни звёзд. На этот раз рэпер Чханмо прокомментировал слухи о том, что его и солистку «Румяных подростков» Ан Чжи Ён связывают романтические отношения. Тем временем, стали известны новые подробности долгожданного возвращения Blackpink на музыкальную сцену. Подробнее обо всем этом – в очередном выпуске нашей рубрики от 24 июня!
2020-06-24
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2020-06-25 15:36:44
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