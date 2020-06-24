Министры обороны РК и США опубликовали совместный пресс-релиз по случаю 70-летия начала Корейской войны

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25 июня, в день 70-й годовщины начала Корейской войны, министры обороны РК и США Чон Гён Ду и Марк Эспер опубликовали совместный пресс-релиз, в котором подтвердили намерение сохранять мир на Корейском полуострове. Они обратились также к Северной Корее с призывом придерживаться договорённостей, зафиксированных в совместном заявлении по итогам саммита в Сингапуре и в межкорейском соглашении в военной сфере от 19 сентября 2018 года. В пресс-релизе также говорится о том, что военно-политический альянс между РК и США, основанный на общих ценностях и целях 70 лет назад, и по сей день продолжает играть ключевую роль в обеспечении безопасности, стабильности и процветания Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии. Главы военных ведомств двух стран заявили о «нерушимой воле» к поддержанию мира на Корейском полуострове и намерении продолжать дипломатические усилия по достижению полной денуклеаризации Севера в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

25 июня по случаю 70-летия начала Корейской войны в Сеульском аэропорту прошла церемония в память о павших и в знак благодарности странам-членам ООН, принявшим участие в войне. На церемонии через департамент по делам военнопленных и пропавших без вести при министерстве обороны США РК были переданы останки 147 южнокорейских солдат, которые вернулись на родину спустя 70 лет.