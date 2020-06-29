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Андрей Медведев из Камешково, Владимирской области, часть 2

#Вы в эфире l 2020-06-28

Воскресный журнал

Андрей Медведев из Камешково, Владимирской области, часть 2

Краткое содержание выпуска

#Знакомство с Андреем Медведевым

#Приёмник Океан - начало радилюбительства

#Камешково - люди главная ценность города

#Семья наша крепость

#Бороться, искать, найти и не сдаваться

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