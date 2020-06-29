Танцовщицы (4) 역시

Диалог недели

김시은 (Ким Си Ын)： 쌤쌤쌤쌤, 잘 봐요. 자, 간다.

Учитель, смотрите. Вперед.

자, 차차차~

Вот, Ча ча ча.

그 다음에 자이브. 헛 둘. 삼바, 삼바.

Затем джайв. Раз, два. Самба, самба.

쌤 완벽하죠?

Великолепно, да?

(박수)

이규호 (Ли Кю Хо)：역시 우리 시은이 똑똑하다.

Кто бы сомневался, Си Ын, ты у меня умница.





Фраза недели

역시

[Ёкси]

Конечно





Грамматика

역시 – наречие, которое можно перевести как «так точно, так и думал». Это наречие применяется, когда говорящий хочет выразить свою уверенность в чем-либо. К примеру '역시 예보대로 비가 온다' «вот как и прогнозировали идет дождь».



