Танцовщицы (4) 역시

Полуостров (반도)
2020-06-29
#Говорим как герои сериалов l 2020-06-28
Диалог недели
김시은 (Ким Си Ын)： 쌤쌤쌤쌤, 잘 봐요. 자, 간다.
Учитель, смотрите. Вперед.
자, 차차차~
Вот, Ча ча ча.
그 다음에 자이브. 헛 둘. 삼바, 삼바.
Затем джайв. Раз, два. Самба, самба.
쌤 완벽하죠?
Великолепно, да?
(박수)
이규호 (Ли Кю Хо)：역시 우리 시은이 똑똑하다.
Кто бы сомневался, Си Ын, ты у меня умница.
Фраза недели
역시
[Ёкси]
Конечно
Грамматика
역시 – наречие, которое можно перевести как «так точно, так и думал». Это наречие применяется, когда говорящий хочет выразить свою уверенность в чем-либо. К примеру '역시 예보대로 비가 온다' «вот как и прогнозировали идет дождь».
2020-06-29
2020-06-29
2020-06-29
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