ZICO представит новый альбом в июле





Рэпер ZICO в среду, 24 июня, опубликовал в социальных сетях трек-лист к новому альбому «Коробка с сюрпризом» RANDOM BOX. В музыкальной пластике будут представлены шесть треков: «Мультфильм» (만화영화), «Враг» (웬수), «Нет, ты не можешь» (No you can’t’), «Руммейт» (Roommate), «Любая песня» (아무노래) и «Летняя ненависть» (서머 헤이트). Особое внимание привлекает участие в записи последней певца Чон Чжи Хуна (정지훈), больше известного как Rain (비). Новый альбом отражает всё очарование и стиль исполнения ZICO. Это стало возможным благодаря его активному участию в создании пластинки. В целом музыкальный альбом певца привлёк к себе особое внимание во многом благодаря композиции «Любая песня», получившей большой успех. Дата релиза альбома запланирована на 1 июля текущего года.