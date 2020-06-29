Корейский мультипликационный фильм удостоен международной награды





Мультипликационный фильм «Мунёдо» (The Shaman Sorceress, 무녀도) режиссёра Ан Чжэ Хуна (안재훈) был удостоен награды международного фестиваля мультипликационных фильмов в Анси. Картина получила специальный приз жюри в категории Contrechamp. «Мунёдо» создан по мотивам одноимённого произведения автора Ким Дон Ри (김동리), написанного им в 1936 году. Сюжет раскрывает тему идеологического конфликта современной истории через противостояние между женщиной-шаманом Мо Хва и её сыном Ук И, исповедующим христианство. Мультипликационный фильм выполнен в форме мюзикла. Актёры мюзикла Ю Сон Хи (유손희), известная под сценическим псевдонимом Соня, и Ким Да Хён (김다현) приняли участие в озвучивании главных героев. «Мунёдо» стал четвёртой по счёту работой режиссёра Ан Чжэ Хуна. Его показ в кинотеатрах состоится во втором полугодии 2020 года.