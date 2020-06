BTS представила серию иллюстрированных книг

ⓒ Big Hit Entertainment

Агентство Big Hit Entertainment, продюсирующее всемирно известную группу BTS (방탄소년단), сообщило о выпуске серии из шести иллюстрированных книг «Слова песен в иллюстрациях» GRAPHIC LYRICS (그래픽 리릭스). Основу содержания составили пять песен из музыкальных альбомов WINGS (윙스) и The Most Beautiful Moment in Life, Part1 (화양연화). Книги можно приобрести в сети книжных магазинов Kyobo и на платформе Weverse Shop, оформив предварительный заказ. В настоящее время вся серия доступна для просмотра в отделении Kyobo в муниципальном округе Каннам.