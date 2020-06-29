Полуостров (반도)





Режиссёр: Ён Сан Хо

Жанр: боевик, драма

В ролях: Кан Дон Вон, Ли Чжон Хён

Премьера: 15 июля 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.





Прошло четыре года с тех пор, как Корейский полуостров был опустошён полчищами кровожадных зомби. Чон Сок – один из немногих, кому удалось выжить в гуще событий. Он должен вернуться обратно и выполнить задание, связанное с одним из грузовиков на территории полуострова. В ходе выполнения миссии отряд Чон Сока подвергается нападению зомби. На помощь ему приходит семья кореянки Мин Чжон, которой чудом удалось выжить. Теперь перед ними стоит единственная задача – остаться в живых и покинуть заражённую территорию. Борьба за жизнь началась.