Полуостров (반도)
2020-06-29
#Новости шоу-бизнеса l 2020-06-29
Режиссёр: Ён Сан Хо
Жанр: боевик, драма
В ролях: Кан Дон Вон, Ли Чжон Хён
Премьера: 15 июля 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.
Прошло четыре года с тех пор, как Корейский полуостров был опустошён полчищами кровожадных зомби. Чон Сок – один из немногих, кому удалось выжить в гуще событий. Он должен вернуться обратно и выполнить задание, связанное с одним из грузовиков на территории полуострова. В ходе выполнения миссии отряд Чон Сока подвергается нападению зомби. На помощь ему приходит семья кореянки Мин Чжон, которой чудом удалось выжить. Теперь перед ними стоит единственная задача – остаться в живых и покинуть заражённую территорию. Борьба за жизнь началась.
2020-06-29
2020-06-29
2020-06-29
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