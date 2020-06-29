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Полуостров (반도)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-06-29


Режиссёр: Ён Сан Хо 

Жанр: боевик, драма

В ролях: Кан Дон Вон, Ли Чжон Хён

Премьера: 15 июля 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.


Прошло четыре года с тех пор, как Корейский полуостров был опустошён полчищами кровожадных зомби. Чон Сок – один из немногих, кому удалось выжить в гуще событий. Он должен вернуться обратно и выполнить задание, связанное с одним из грузовиков на территории полуострова. В ходе выполнения миссии отряд Чон Сока подвергается нападению зомби. На помощь ему приходит семья кореянки Мин Чжон, которой чудом удалось выжить. Теперь перед ними стоит единственная задача – остаться в живых и покинуть заражённую территорию. Борьба за жизнь началась.

Полуостров (반도)
Полуостров (반도)
Полуостров (반도)
Полуостров (반도)
Полуостров (반도)
Полуостров (반도)
Полуостров (반도)
Полуостров (반도)
Полуостров (반도)
Полуостров (반도)
Полуостров (반도)
Полуостров (반도)
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