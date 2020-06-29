



Дата рождения: 12 мая 2006 г.

Дебют: сериал «Прощай, жёнушка» (굿바이마눌)





Актриса Ли Рэ (이레) родилась 12 мая 2006 г. в городе Кванчжу. Дебютировала в 2012 году, приняв участие в съёмках сериала «Прощай, жёнушка» (굿바이마눌) телеканалаChannel A. В том же году исполнила одну из ролей в сериале телеканала SBS «Преследователь» (추적자더체이서). За всю свою карьеру приняла участие в съёмках девяти сериалов: «Вперёд, О Чжа Рён» (오자룡이간다), «Суперпапа» (슈퍼대디열), «Шесть летающих драконов» (육룡이나르샤), «Вернись, дядя» (돌아와요아저씨), «Ведьмин суд» (마녀의법정), «Радио Романтика» (라디오로맨스), «Воспоминания об Альгамбре» (알함브라궁전의추억). Первый фильм с участием Ли Рэ – «Мечта» (소원) – вышел в 2013 году. Далее последовали съёмки ещё в пяти фильмах: «Идеальный способ выкрасть собаку» (개를훔치는완벽한방법), «Мысли об отце» (오빠생각), «Семилетняя ночь» (7년의밤), «Свидетель» (증인), «Копы в юбках» (걸캅스) и «Полуостров» (반도).