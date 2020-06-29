«Сон Ми - поп» окрасит ваши ночи в цвет сирени

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Дорогие радиослушатели! Этот июль обещает быть по-настоящему жарким, ведь на этой неделе на сцену возвращаются сразу три k-pop-дивы! 29 июня свои новые работы представили певицы Хва Са из группы MAMAMOO и Сон Ми, а следом за ними 6 июля новой песней порадует нас и Чхон Ха. В новом выпуске от 1 июля мы расскажем вам, что будут из себя представлять новые релизы этих артисток. Не пропустите!