«Сон Ми - поп» окрасит ваши ночи в цвет сирени

Создаётся альянс южнокорейских производителей аккумуляторов
2020-06-29
# Новости шоу-бизнеса l 2020-07-01
Дорогие радиослушатели! Этот июль обещает быть по-настоящему жарким, ведь на этой неделе на сцену возвращаются сразу три k-pop-дивы! 29 июня свои новые работы представили певицы Хва Са из группы MAMAMOO и Сон Ми, а следом за ними 6 июля новой песней порадует нас и Чхон Ха. В новом выпуске от 1 июля мы расскажем вам, что будут из себя представлять новые релизы этих артисток. Не пропустите!
2020-06-29
2020-07-01 10:52:59
2020-06-30 15:54:48
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