Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

«Сон Ми - поп» окрасит ваши ночи в цвет сирени

# Новости шоу-бизнеса l 2020-07-01

Сеул сегодня

ⓒ YONHAP News

Дорогие радиослушатели!  Этот июль обещает быть по-настоящему жарким, ведь на этой неделе на сцену возвращаются сразу три k-pop-дивы! 29 июня свои новые работы представили певицы Хва Са из группы MAMAMOO и Сон Ми, а следом за ними 6 июля новой песней порадует нас и Чхон Ха. В новом выпуске от 1 июля мы расскажем вам, что будут из себя представлять новые релизы этих артисток. Не пропустите!

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >