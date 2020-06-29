Рассказ «Смерть бабушки» писателя Хён Чжин Гона

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Рассказ «Смерть бабушки» начинается со сцены, в которой герой в середине весны получает срочное сообщение о том, что его бабушка находится при смерти.









Я вышел из поезда и пошёл по тёмным переулкам, переживая, что бабушка могла уже скончаться. С тревогой на сердце я подошёл к дому своего детства, как будто оттуда доносились рыдания.

Стоило мне только ступить в дом, как из дальней комнаты высыпали уставшие и, очевидно, не спавшие родственники. Следуя за ними, я вошёл в комнатку, где находилась бабушка. Она лежала неподвижно, но дышала…





새로 석 점이 지나 기차를 내린 나는 벌써 돌아가시지나 않았나(하)고 염려를 하며

캄캄한 골목을 돌아들어 생가(生家)의 삽짝 가까이 다다를 제

곡성이 나는 듯 나는 듯하여 마음이 조마조마 하였다.





마루에 올라선 내가 안방 아랫방에서 뛰어나온 잠 못잔 피로한 얼굴들에게 이끌리어

할머니의 거처하는 단칸 건넌방으로 들어가니

할머니는 깔아진 듯이 아랫목에 누웠으되 오히려 숨은 붙어 있었다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Через смерть пожилой женщины Хён Чжин Гон показал, как внешнее поведение и психология человека иногда не совпадают. Тонкие инстинкты проявляются порой в виде двойственности человека или его лживости. Через иронию складывается особый реализм Хён Чжин Гона.









- Похоже, что сегодня или завтра бабушка не умрёт… Вот это проблема, и уехать я не могу… - сказал один из родственников.

- Видимо, она не скоро умрёт, - подтвердил старший брат.

- А может, надо вызвать врача, чтобы определить диагноз?

Было решено вызвать приятеля отца – доктора Кима. Он пришёл довольно быстро и в своей традиционной шляпе зашёл в комнату больной, как будто из будущего. Он закрыл глаза, словно направлял все свои мысли, и долго слушал пульс, а затем неодобрительно покачал головой.

- Неудобно вам говорить, но сегодня вечером или завтра она вас покинет, - сказал доктор Ким.

Родственники снова перестали собираться. Но как раз в тот вечер бабушке стало лучше. Иногда она даже просила поесть.









“암만해도 오늘 내일 돌아가실 것 같지는 않은데.... 이거 큰일 났는 걸, 갈 수도 없고...”

“딴은 곧 돌아가실 것 같지는 않아~”

“의사를 불러서 진단을 해 보는 것이 어떨까요?”





의원은 아버지와 절친한 김주부를 청해 오기로 하였다.

갓을 쓴 그 의원은 얼마 아니 되어 미륵같은 몸뚱이를 환자방에 나타내었다.

매우 정신을 모으는 듯이 눈을 내리감고 한 나절이나 진맥을 하더니

고개를 절레절레 흔들려 물러앉는다.





“매우 말씀하기 안되었소마는 아마 오늘밤이 아니면 내일은 못 넘길 것 같소”





가려던 자손은 또 붙잡히었다. 그러나 할머니는 그날 저녁부터 한결 돌리었다.

그 이튿날이 무사히 지나가자 한의의 무지를 비소하고,

다른 것은 몰라도 환자의 수명이 어느 때까지 계속될 시간 아는 데 들어서는

양의가 나으리라는 주장에 의하여 양의학 박사를 불러오게 되었다.









Писатель Хён Чжин Гон (2.09.1900-25.04.1943) родился в г. Тэгу провинции Кёнсан-Пукто. Его дебютное произведение «Жертвенные цветы» было опубликовано в пятом выпуске журнала «Кэбёк». Самые известные произведения автора – «Удачный день», «Жена бедняка», «Общество, в котором предлагают алкоголь».