



Региональные различия встречаются не только в языке, но и в музыке. Корейские народные песни часто разделяют по региональному признаку на песни западных, южных регионов, провинции Кёнгидо и т. д. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с песнями западных провинций Пхёнандо и Хванхэдо и тем самым прикоснуться к традиционной культуре Севера.





Выпуск 470. Песни западных северокорейских провинций

* Песня «Обращение к богам» – Ансамбль «Актан кванчхиль»

* «Песнь о веялке» – Ким Гён Бок (вокал) и вокальный ансамбль

* Отрывок из композиции «Пэбэникут», в котором лучшие шаманы Кореи исполняют шаманский обряд – Ли Ын Гван, Чи Гван Пхаль, Юн Иль Чжи Хон, Чи Ён Хва (вокал)