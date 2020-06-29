Создаётся альянс южнокорейских производителей аккумуляторов
2020-06-29
#Мелодии Кореи l 2020-07-01
Региональные различия встречаются не только в языке, но и в музыке. Корейские народные песни часто разделяют по региональному признаку на песни западных, южных регионов, провинции Кёнгидо и т. д. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с песнями западных провинций Пхёнандо и Хванхэдо и тем самым прикоснуться к традиционной культуре Севера.
Выпуск 470. Песни западных северокорейских провинций
* Песня «Обращение к богам» – Ансамбль «Актан кванчхиль»
* «Песнь о веялке» – Ким Гён Бок (вокал) и вокальный ансамбль
* Отрывок из композиции «Пэбэникут», в котором лучшие шаманы Кореи исполняют шаманский обряд – Ли Ын Гван, Чи Гван Пхаль, Юн Иль Чжи Хон, Чи Ён Хва (вокал)
2020-06-29
2020-07-01 10:52:59
2020-06-30 15:54:48
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