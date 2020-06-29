Север приостановил военные планы в отношении Юга

Создаётся альянс южнокорейских производителей аккумуляторов
2020-06-29
#Последние события на Корейском полуострове l 2020-07-02
Северная Корея на прошлой неделе заявила о приостановке реализации военных планов в отношении Юга. Это стало неожиданностью, учитывая, что вплоть до недавнего времени Пхеньян резко критиковал политику Сеула и даже взорвал межкорейский пункт оперативной связи в Кэсоне. Решение было принято на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, прошедшего под председательством лидера страны Ким Чон Ына. С подробностями - политический обозреватель Чхве Ён Иль.
2020-06-29
2020-07-01 10:52:59
2020-06-30 15:54:48
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