Создаётся альянс южнокорейских производителей аккумуляторов
2020-06-29
#Сближаясь с Севером l 2020-07-02
Национальный флаг – один из главных символов того или иного государства, наряду с гимном и гербом. Сегодня мы поговорим о том, что символизирует национальный флаг КНДР. Южнокорейцы называют северокорейский флаг Ингонги. Это сокращение от «флаг Корейской Народно-Демократической Республики». Сами северокорейцы называют свой национальный флаг сине-красный флаг республики или красный флаг с пятиконечной звездой. О национальном флаге Северной Кореи расскажет профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.
2020-06-29
2020-07-01 10:52:59
2020-06-30 15:54:48
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