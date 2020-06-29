ЖИЛЬЁ В КОРЕЕ: МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА 2

Типовые жилые высотки: обитель среднего класса. Часть 2.





Если многоэтажки в новых округах Сеула в 1970-1980-х годах, изменив привычный образ жизни, реорганизовали интерьеры квартир, то новые города на окраине столицы с их огромными ЖК привнесли изменения в культуру шопинга. Раньше неизменной частью распорядка дня домохозяйки была прогулка до районного магазина или местного рынка, чтобы купить продукты для ужина. Но теперь гипермаркеты, открытые в новых городах, предложили своим клиентам новшество. Каждые выходные люди стали всей семьёй отправляться в гипермаркет, где закупали товары большими партиями по сниженным ценам.

Но «оптовый» уровень закупок принёс и проблемы. Во-первых, без машины было невозможно доставить домой все товары, заполнившие до отказа тележку объёмом 120 литров. Во-вторых, дома нужен был холодильник побольше, чтобы хранить в нём все продукты, фрукты и напитки. Повысившийся в результате новой культуры шопинга спрос на машины и большие холодильники, вызвал подъём в автомобилестроении и производстве бытовой техники.





Появление элитных многоэтажек

Современный образ жизни, распространению которого способствовали новые ЖК, основательно изменился после валютного кризиса 1997 года. Чтобы спасти оказавшийся в кризисе строительный бизнес, правительство отменило потолок цен на новые квартиры, что в свою очередь побудило частных застройщиков начать строить элитное жильё. Такие элитные жилые высотки с коммерческими площадями впервые появились в Ёнине, городе на окраине Сеула, а затем в столичном районе Тэчхи-дон и районе Чончжа-дон в Пундане. С началом реновации старых ЖК в Каннаме это вылилось в тенденцию, которую можно назвать «пост-Каннам».





Так выглядит интерьер современных квартир со встроенной техникой. Отмена ограничений на цены в конце 1990-х гг. побудила застройщиков начать строить элитное жильё.

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Рост цен на квартиры, подогретый структурными изменениями на рынке активов, сыграл роль катализатора, кардинально улучшив планировку квартир. Гостиные и кухни стали просторнее, а встроенная мебель — обычным явлением. Для отделки стали использовать более дорогие материалы. В просторных кухнях появились двухдверные холодильники, холодильники для кимчхи, стиральные машины с фронтальной загрузкой и кухонные острова, а в уголках гостиных и прихожих заняли место предметы античной мебели неясного происхождения в европейской духе или картины молодых художников. Соразмерно площади гостиной вырос и размер экрана телевизора. А уборка стала уделом робота-пылесоса.





Акцент на зелёную зону

В середине 2000-х годов застройщики перенесли фокус с интерьера на зелёную зону в ходе реновации старых ЖК в Каннаме. Парковки, ранее занимавшую самую большую часть двора, ушли под землю, а на их месте появились роскошные зелёные зоны с прудами, мостиками, искусственными холмами и ручьями, местами для отдыха, детскими бассейнами с каяками и прогулочными дорожками, обрамлёнными декоративной растительностью. Это результат того, что застройщики решили подойти к озеленению территории нетривиально и использовали ландшафтные идеи, обычно применяемые для оформления курортов.





Сад на территории крупного жилого комплекса в Ильсане, новом городе на севере Сеула

ⓒ Cheonglam Landscape

Бум на рынке активов и увеличение разрыва в доходах между богатыми и бедными в первом десятилетии XXI века стали главной движущей силой этой тенденции, толчком для которой послужила либерализация цен на квартиры. В это же время на корейский рынок проникли зарубежные мебельные бренды среднего и низкого ценового диапазона и быстро завоевали популярность у молодых людей, ещё не имеющих своего жилья. Корейский средний класс конца XX века, для представителей которого символом успеха была своя квартира и машина, уходит в историю. Тем не менее, жилищная политика правительства дала плоды: сейчас доля квартир в жилом фонде Кореи превышает 60%.





Жилой сектор в Сечжоне, новом многофункциональном административном городе, плотно застроен высотками. Согласно данным, на 2018 г. доля квартир во всём жилом фонде превышает 60%, и количество новых квартир продолжает ежегодно увеличиваться.

ⓒ imagetoday

Пак Хэ Чхон* профессор факультета дизайна Университета Тонян





Полный текст статьи «Типовые жилые высотки: обитель среднего класса»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.