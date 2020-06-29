Южнокорейские автопроизводители фиксируют снижение объёмов продаж

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В июне продажи южнокорейских автопроизводителей сократились на 19,2% в годовом исчислении, составив 581.186 автомобилей. При этом объём продаж за рубежом сократился на 31,9%, а объём продаж на внутреннем рынке, наоборот, вырос на 41,2% благодаря эффекту от снижения потребительского налога. Трудности с экспортом связаны с последствиями пандемии COVID-19. В начале года свою работу приостановили китайские заводы автокомплектующих, вслед за которыми приостановили работу и южнокорейские автопроизводители. Затем вирус распространился по всему миру, вызвав серьёзные экономические последствия.

Так, лидер южнокорейского автопрома компания Hyundai Motor продала в июне примерно 290 тыс автомобилей, что на 23% меньше по сравнению с июнем прошлого года. При этом на внутреннем рынке Hyundai Motor увеличила продажи на 37,2%, а на зарубежном рынке продажи упали на 34,2%. Самая популярная модель компании - автомобиль Grandeur: на протяжении восьми месяцев подряд эта модель продаётся в количестве свыше 10 тыс единиц в месяц. Вторая по популярности модель Hyundai Motor – Avante. Другой южнокорейский автопроизводитель Kia Motor увеличил продажи внутри РК на 41,5%, тогда как продажи на зарубежном рынке снизились на 23,8%. В результате общий объём продаж компании снизился на 12,1% по сравнению с июнем прошлого года. Аналогичные тенденции наблюдаются и у других южнокорейских автопроизводителей: компания General Motors зафиксировала сокращение продаж на 25,2%, Renault Samsung Motors – на 23,7%. У компании Ssangyong Motor показатель сократился лишь на 1,9%. Все эти производители при этом зафиксировали рост продаж на внутреннем рынке и падение – на зарубежном. В итоге в первом полугодии общий объём продаж автопроизводителей сократился на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, рост продаж на внутреннем рынке сохранится и во втором полугодии. К восстановлению экспорта в этот период производители относятся крайне пессимистично.