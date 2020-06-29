Эксперты оценивают итоги года японских торговых ограничений

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Спустя год после введения Японией ограничений на экспорт в РК производственных материалов ведущие южнокорейские экономисты оценили ущерб от этих мер не столь значительным, как ожидалось. Наоборот, благодаря этим ограничениям правительство РК оказало поддержку отечественным компаниям в локализации производства фторида водорода, фоторезистов и фторированных полиимидов – важнейших материалов для производства полупроводников и дисплеев. Их импорт был диверсифицирован, что помогло снизить зависимость от японских производителей. Специалисты считают, что японские компании понесли даже больший ущерб из-за бойкота японских товаров, инициированного в южнокорейском обществе. По данным Института международной торговли Корейской ассоциации внешней торговли, за последний год доля зависимости отечественных производителей от японских фоторезистов снизилась на 6%, а фторида водорода на 33%. Налажены поставки этих материалов из Бельгии и Тайваня. В Федерации корейских промышленников отметили повышение конкурентоспособности южнокорейских материалов, комплектующих и оборудования. Президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 29 июня на совещании в своей администрации, отметил, что экспортные ограничения Токио не нанесли прямого удара по южнокорейской экономике, однако нерешённые проблемы всё же остались. В первую очередь это касается ухудшения южнокорейско-японских отношений. В вопросе укрепления конкурентоспособности отечественных отраслей материалов, комплектующих и оборудования также предстоит решить ещё много задач.