Президент РК провёл видеоконференцию с руководством ЕС

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30 июня президент РК Мун Чжэ Ин провёл встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Встреча состоялась в формате видеоконференции. Представители ЕС выразили озабоченность ухудшением ситуации на Корейском полуострове. В совместном заявлении для СМИ сообщается, что ЕС поддерживает усилия Сеула в отношениях с Пхеньяном для достижения мира и процветания. Кроме того, представители ЕС высоко оценили методы РК в борьбе с COVID-19, а южнокорейский лидер выразил намерение поделиться опытом и клиническими данными. Стороны договорились о поисках путей сотрудничества в сфере здравоохранения, отметив, что вакцина от коронавируса должна стать достоянием всего мира. В честь десятилетия установления стратегических партнёрских отношений было принято решение о расширении сотрудничества в различных областях, включая экономические и торговые отношения, цифровые технологии, защиту окружающей среды и энергетическую сферу. В целях восстановления мировой экономики стороны также договорились включить планы по внедрению цифровых технологий и улучшению окружающей среды в приоритетные стратегические проекты по стабилизации экономики. Кроме того, участники конференции намерены создать благоприятные условия для свободной и равноправной торговли и инвестирования, а также активно сотрудничать в реализации планов «Большой двадцатки».

Прошедшие переговоры стали для Мун Чжэ Ина первой встречей с руководством ЕС в этом году. Стороны договорились, что лично встретятся в Сеуле, как только позволят обстоятельства.