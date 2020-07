Новый альбом группы WJSN

ⓒ STARSHIP ENT

Первая рубрика июля посвящена недавней работе группы WJSN (우주소녀). Коллектив из 13 участниц выступает на сцене более четырёх лет. В основном девушки исполняют песни в стиле танцевальной поп-музыки. Дебют группы состоялся 25 февраля 2016 года. Тогда вышел их первый альбом Would You Like с заглавным треком MoMoMo (모모모), принесшим группе большую популярность. За весь период существования коллектива было выпущено несколько музыкальных пластинок, в том числе один студийный альбом. Не будет преувеличением сказать, что на сегодняшний день группа WJSN является одним из самых успешных проектов продюсерских агентств Кореи и Китая.

За четыре года WJSN успела завоевать сердца любителей поп-музыки по всему миру. Поклонники группы почти семь месяцев ждали выхода нового альбома, и, наконец, это произошло. 9 июня певицы представили очередной мини-альбом из шести музыкальных дорожек. Работа получила название Neverland или «Нетландия». В качестве первой композиции, открывшей рубрику, прозвучала песня «Бабочка» или Butterfly. Это заглавный трек нового альбома. В песне WJSN поёт о юной девушке, оказавшейся наедине с реальным миром. Она пытается найти себя в ситуации, когда нет определённости в будущем, стремится к свободе, и, такое поведение сравнимо с взмахом крыльев бабочки.

Далее в эфире прозвучали ещё две песни - «Фейерверк» (불꽃놀이) и «Желание» (바램). Последняя повествует о юной девушке. Каждый день она смотрит в небо, погружаясь в долгие размышления. Внутри себя она ощущает некую пустоту, заполняющуюся мыслью о принце на белом коне, о котором мечтала с раннего детства. Героиня песни представляет себе счастливые моменты, когда они, наконец, встретятся. Она продолжает нашёптывать ветру послание, чтобы тот передал её весточку «принцу». Слушая эту песню, создаётся ощущение, что вот-вот желание девушки осуществится, и она, наконец, встретится со своим идеалом.

Заключительная композиция рубрики называется HOLA. В этой песне героиня обращается ко второй половинке, стремясь изменить её внутренний мир. Основное послание песни заключается в том, что нет необходимости обращать внимание на других, потому как в следующий раз такого момента как сейчас может и не быть. В целом песня получилась весьма яркой и энергичной. Подводя итог, стоит сказать, что продюсеры группы проявили креативность и создали очередной шедевр корейской поп-музыки. Альбом отличается лаконичностью и завершённостью.