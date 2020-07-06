Музыкальный хит от Хва Са занял вершины чарта iTunes





Участница группы MAMAMOO (마마무) Хва Са (화사) 29 июня представила первый сольный мини-альбом, получивший название «Мария» (마리아). Работа заняла первые строчки музыкального чарта iTunes в нескольких странах в категории «лучшие альбомы». До этого дня ни один альбом сольных исполнительниц из Кореи не становился лидером чарта iTunes в США. Заглавный трек альбома «Мария» по состоянию на 4 июля занимает третье-четвёртые места в музыкальных рейтингах Кореи – Genie Music, Melon и BUGS!.