Музыкальная новинка от рэпера ZICO





Рэпер и музыкальный продюсер ZICO 1 июля выпустил очередной мини-альбом «Коробка с сюрпризом» (RANDOM BOX). Работа представлена пятью музыкальными дорожками с заглавным треком «Летняя ненависть» (Summer Hate), раскрывающим обычные будни в жаркую летнюю погоду. На следующий день после релиза музыкальный трек занял первое место в основных музыкальных чартах страны. В его записи принимал участие популярный в Корее певец Чон Чжи Хун (정지훈), более известный как Rain (비).