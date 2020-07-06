LINE поможет в разработке вакцины от COVID-19

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Компания LINE 30 июня совместно с международным институтом вакцин (IVI) представила анимированные стикеры с персонажами из серии BT21 для мессенджера LINE. Линейка состоит из 24 стикеров, её стоимость составляет порядка двух долларов. Как сообщили в компании, вырученные от продажи средства будут переданы в международный институт вакцин в целях поддержки разработки вакцины от COVID-19. Вместе с этим компания планирует ряд других мер для противодействия пандемии коронавируса.