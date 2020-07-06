MOMOLAND подписала контракт с крупнейшим агентством из США

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Южнокорейская гёрл-группа MOMOLAND (모모랜드) подписала контракт с компанией ICM Partners, входящей в первую тройку продюсерских агентств США. О планах группы по выходу на американскую эстраду было объявлено 29 июня. В ICM Partners сообщили, что рады сотрудничеству с MOMOLAND, подчеркнув нарастающую популярность группы по всему миру. По словам вице-президента компании Джона Плитера, ICM Partners приложит все усилия для повышения ценности бренда группы. ICM Partners является крупнейшим агентством, базирующимся в Лос-Анджелесе. Компания сотрудничает с такими звёздами как Бейонсе, Ники Минаж, Сэмюэл Л. Джексон. С ней сотрудничают Алекса (AleXa), Чхон Ха (청하) и другие исполнители в жанре корейской поп-музыки.